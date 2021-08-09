Украинский продюсер и судья нового шоу "Співають всі" Наталья Могилевская предложила поклонникам пообщаться
Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская является известной украинской артисткой и продюсером. Недавно певица объявила, что стала одной из судей нового шоу "Співають всі", поэтому сейчас неё плотный график. Не смотря на это Наталья активно ведет социальные сети и радует поклонников моментами из своей жизни.
На этот раз Наталья поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре девушка стоит около окна в необычном обтягивающем платье.
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"Всем привет!
Хочу сегодня пообщаться с вами в сторис! Задавайте вопросы и я вечером отвечу.
Окошко для вопросов в СТОРИС :)
Любые вопросы на любые темы.
Жду!", обратилась к поклонникам Наталья Могилевская.
Поклонники не смогли пройти мимо фотографии и оставили артистке множество приятных комментариев: "Очень интересное фото, как из 90-х)) Кудряшка", "Как же я скучаю по временам Шанса", "Фотка классная", "Очаровательная", "Вы лучшая!", "Как всегда самая красивая".
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