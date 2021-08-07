Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская показала, как тусит со своим домашним питомцем
Как передает Politeka.net, Наталья позировала в домашнем образе – в голубой рубашке и синих штанах. Певица сидела на диване в обнимку со своей "лучшей подругой" - черной собакой породы лабрадор по кличке Ая.
Певица решила не краситься и просто спрятать лицо за солнцезащитными очками. Похожие очки она надела и Айке.
Могилевская попросила угадать подписчиков, когда день рождения у собаки и того, кто первый правильно ответит, ждет сюрприз.
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"На тусе, на чиле 😎
Кто угадает, какого числа у Айки день рождения? Пишите в комментариях.
На следующей неделе объявлю правильный ответ и кто первый угадает - получит подарок 🎁", - прокомментировала свой пост Могилевская.
На еще одном фото, которое было размещено в Инстаграм, Могилевская тепло улыбается, прижимая к себе собаку по кличке Ая. Отметим, что ранее певица называла ее своей «лучшей подружкой-брюнеткой».
Напомним, холостячка Могилевская засветилась с таинственным незнакомцем, кадры "скрытой" съемки: "Тот, кто всегда рядом".
Как сообщала Politeka, Наталье Могилевской пришлось прыгнуть с 26-метрового моста в Киеве, появились кадры.
Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская в микро-топе померялась формами с 30-летней любимицей публики.