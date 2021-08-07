Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская показала, как тусит со своим домашним питомцем

Как передает Politeka.net, Наталья позировала в домашнем образе – в голубой рубашке и синих штанах. Певица сидела на диване в обнимку со своей "лучшей подругой" - черной собакой породы лабрадор по кличке Ая.

Певица решила не краситься и просто спрятать лицо за солнцезащитными очками. Похожие очки она надела и Айке.

Могилевская попросила угадать подписчиков, когда день рождения у собаки и того, кто первый правильно ответит, ждет сюрприз.

"На тусе, на чиле 😎



Кто угадает, какого числа у Айки день рождения? Пишите в комментариях.



На следующей неделе объявлю правильный ответ и кто первый угадает - получит подарок 🎁", - прокомментировала свой пост Могилевская.

На еще одном фото, которое было размещено в Инстаграм, Могилевская тепло улыбается, прижимая к себе собаку по кличке Ая. Отметим, что ранее певица называла ее своей «лучшей подружкой-брюнеткой».

Напомним, холостячка Могилевская засветилась с таинственным незнакомцем, кадры "скрытой" съемки: "Тот, кто всегда рядом".

Как сообщала Politeka, Наталье Могилевской пришлось прыгнуть с 26-метрового моста в Киеве, появились кадры.

Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская в микро-топе померялась формами с 30-летней любимицей публики.