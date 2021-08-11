Українська співачка Наталія Могилевська влаштувала ефектне дефіле на червоній доріжці

Як передає Politeka.net, співачка з'явилася на презентації нового сезону телеканалу «Україна». Вона була одягнена в легку сукню, поверх якої одягла чорний піджак незвичайного крою.

"Презентація нового телевізійного сезону @kanalukraina. Старт 21 серпня о 21:00 @spivayut_vsi. Друзі, ви навіть не уявляєте, що вас чекає!",- підписала відео зірка.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Завжди вищий клас", "Красуня", "Дивовижна", "Королева", "Наталя, твоя посмішка робить мене happy", "неперевершена", "цей "диво-піджак" робить Вас квадратною... Вже вибачте за чесність!", "Богиня", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Могилевська стала головною суддею і обличчям нового шоу на телеканалі «Україна». При цьому сезоном раніше артистка успішно з'являлася на телеканалі «1+1», де також виступала в ролі судді.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська показала, з ким розслабляється: "познайомтеся, це...".

А ще Politeka писала, що Могилевську з оригінальним макіяжем розкритикували в мережі: "навіщо ці чорні плями?".

Також Politeka повідомляла, що Могилевська з новою зачіскою заговорила про свою вагу:"на дієті вже більше...".