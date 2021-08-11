Украинская певица Наталья Могилевская устроила эффектное дефиле на красной дорожке

Как передает Politeka.net, певица появилась на презентации нового сезона телеканала «Украина». Она была одета в легкое платье, поверх которого надела черный пиджак необычного кроя.

«Презентация нового телевизионного сезона @kanalukraina. Старт 21 августа в 21:00 @spivayut_vsi. Друзья, вы даже не представляете, что вас ждет!», - подписала видео звезда.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Всегда Высший Класс», «Красотка», «Прелесть», «Королева», «Наталья, твоя улыбка делает меня happy», «Непревзойденная», «Этот "чудо-пиджак" делает Вас квадратной... Уж извините за честность!», «Богиня», - пишут пользователи сети.

Как известно, Могилевская стала главной судьей и лицом нового шоу на телеканале «Украина». При этом сезоном раньше артистка успешно появлялась на телеканале «1+1», где также выступала в роли судьи.

Напомним, что Наталья Могилевская показала, с кем расслабляется: "Познакомьтесь, это...".

А еще Politeka писала, что Могилевскую с оригинальным макияжем раскритиковали в сети: «Зачем эти черные кляксы?».

Также Politeka сообщала, что Могилевская с новой прической заговорила о своем весе: "На диете уже больше…".