Українська співачка, продюсер і головний суддя шоу "Співають всі" Наталія Могилевська посварила шанувальників несподіваним макіяжем

Як передає Politeka.net, в Instagram Могилевська з'явилася з трендовим мейкапом, поставивши під очима дві чорні крапки.

"Три гострих теми, які часто зустрічалися у ваших секретах. В яку одну з цих ситуацій ви б ні за яких обставин не хотіли б потрапити. 1. Раптова закоханість в іншу людину, будучи в шлюбі. Сильно. 2. Сильна любов до людини старше/молодше на 20 років. 3. Зрадила або зрадив дружину/чоловіка з людиною своєї статі", - поділилася Могилевська секретами своїх підписників.

Втім, в коментарях замість обговорення поста розгорілася дискусія про макіяж артистки. Одним шанувальникам він сподобався, а інші жорстко розкритикували артистку.

"Яка красива", "Краса нереальна", "Як завжди шикарна", "Красуня і розумниця", "Що за крапочки під очима, вам не пасує", "Що за макіяж в стилі П'єро? Навіщо ці чорні плями?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Могилевська вирішила навести порядок у гримерці:"Наташа, ви...".

Раніше Politeka писала, що Могилевська після суперечок зі схудненням розповіла про свою вагу:"на дієті вже більше місяця".

Також Politeka повідомляла, що Могилевська звернулася до шанувальників, вразивши новим фото: "як з 90-х".