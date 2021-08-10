Українська співачка, продюсер і головний суддя шоу "Співають всі" Наталія Могилевська посварила шанувальників несподіваним макіяжем
Як передає Politeka.net, в Instagram Могилевська з'явилася з трендовим мейкапом, поставивши під очима дві чорні крапки.
"Три гострих теми, які часто зустрічалися у ваших секретах. В яку одну з цих ситуацій ви б ні за яких обставин не хотіли б потрапити. 1. Раптова закоханість в іншу людину, будучи в шлюбі. Сильно. 2. Сильна любов до людини старше/молодше на 20 років. 3. Зрадила або зрадив дружину/чоловіка з людиною своєї статі", - поділилася Могилевська секретами своїх підписників.
Втім, в коментарях замість обговорення поста розгорілася дискусія про макіяж артистки. Одним шанувальникам він сподобався, а інші жорстко розкритикували артистку.
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"Яка красива", "Краса нереальна", "Як завжди шикарна", "Красуня і розумниця", "Що за крапочки під очима, вам не пасує", "Що за макіяж в стилі П'єро? Навіщо ці чорні плями?",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Могилевська вирішила навести порядок у гримерці:"Наташа, ви...".
Раніше Politeka писала, що Могилевська після суперечок зі схудненням розповіла про свою вагу:"на дієті вже більше місяця".
Також Politeka повідомляла, що Могилевська звернулася до шанувальників, вразивши новим фото: "як з 90-х".