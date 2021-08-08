Відома українська співачка і продюсер Наталія Могилевська показала, як проводить вихідні

Як передає Politeka.net, артистка поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram, за якою стежать 1,3 мільйона фоловерів.

"Як ви проводите свій вихідний? Ось я, наприклад спостерігаю, як люди займаються йогою", - сказала співачка.

Артистка ж, схоже, розмістилася на шезлонгу в тіні дерева.

Також вона показала, хто склав їй компанію.

"Познайомтеся, це моя подруга Таня", - сказала Наталя.

"А я насолоджуюся твоєю компанією під деревом", - зазначила подруга співачки.

Могилевська розповіла, що вихідний вони проводять в аюрведичній клініці під Києвом.

"Просто бомба. Це шматочок Індії. Наймудрішою, найпрекраснішою, яку собі можна уявити», - поділилася враженнями Могилевська.

Нагадаємо, холостячка Могилевська засвітилася з таємничим незнайомцем, кадри "прихованої" зйомки:"той, хто завжди поруч".

Як повідомляла Politeka, Наталії Могилевській довелося стрибнути з 26-метрового мосту в Києві, з'явилися кадри.

Також Politeka писала, що 45-річна Могилевська в мікро-ТОПі помірялася формами з 30-річною улюбленицею публіки.