Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская показала, как проводит выходные

Как передает Politeka.net, артистка поделилась кадрами на своей странице в Инстаграме, за которой следят 1,3 миллиона фолловеров.

«Как вы проводите свой выходной? Вот я, например наблюдаю, как люди занимаются йогой», - сказала певица.

Артистка же, похоже, разместилась на шезлонге в тени дерева.

Также она показала, кто составил ей компанию.

«Познакомьтесь, это моя подруга Таня», - сказала Наталья.

«А я наслаждаюсь твоей компанией под деревом», - отметила подруга певицы.

Могилевская рассказала, что выходной они проводят в аюрведической клинике под Киевом.

«Просто бомба. Это кусочек Индии. Самой мудрой, самой прекрасной, какую себе можно представить», - поделилась впечатлениями Могилевская.

Напомним, холостячка Могилевская засветилась с таинственным незнакомцем, кадры "скрытой" съемки: "Тот, кто всегда рядом".

Как сообщала Politeka, Наталье Могилевской пришлось прыгнуть с 26-метрового моста в Киеве, появились кадры.

Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская в микро-топе померялась формами с 30-летней любимицей публики.