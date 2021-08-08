Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская показала, как проводит выходные
Как передает Politeka.net, артистка поделилась кадрами на своей странице в Инстаграме, за которой следят 1,3 миллиона фолловеров.
«Как вы проводите свой выходной? Вот я, например наблюдаю, как люди занимаются йогой», - сказала певица.
Артистка же, похоже, разместилась на шезлонге в тени дерева.
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Также она показала, кто составил ей компанию.
«Познакомьтесь, это моя подруга Таня», - сказала Наталья.
«А я наслаждаюсь твоей компанией под деревом», - отметила подруга певицы.
Могилевская рассказала, что выходной они проводят в аюрведической клинике под Киевом.
«Просто бомба. Это кусочек Индии. Самой мудрой, самой прекрасной, какую себе можно представить», - поделилась впечатлениями Могилевская.
Напомним, холостячка Могилевская засветилась с таинственным незнакомцем, кадры "скрытой" съемки: "Тот, кто всегда рядом".
Как сообщала Politeka, Наталье Могилевской пришлось прыгнуть с 26-метрового моста в Киеве, появились кадры.
Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская в микро-топе померялась формами с 30-летней любимицей публики.