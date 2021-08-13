Украинская певица Наталья Могилевская заинтриговала поклонников предстоящим выступлением
Как передает Politeka.net, в честь 30-летия независимости Украины на НСК «Олимпийский» состоится масштабный концерт с участием самых популярных украинских звезд. Появится на сцене и Наталья Могилевская, которая уже начала подготовку к концерту.
На видео, которое появилось в Инстаграм певицы, она встретилась с подругой, которая поможет ей подготовить номер. Могилевская воскликнула, что женщина поможет ей исполнить детскую мечту.
«Об этом выходе мечтает каждая мировая звезда! Готовим мое выступление на НСК Олимпийский с Катей Царик. Это будет невероятный сюрприз!», - подписала видео звезда.
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В комментариях артистке оставили массу приятных слов.
«Какой же красивый букет обожаю, красивые», «Наташенька вы всегда молодая», «Заинтриговала», «Вы невероятная! Любим Вас», «Будьте любимы и счастливы, Наталия!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Могилевскую жестко разнесли в сети за молодежный макияж, фото: «Зачем эти черные кляксы?».
Еще Politeka писала, что Могилевскую сильно отчихвостили за "киркоровский" костюм: "Ну не ваше это".
Также Politeka сообщала, что Могилевская в пиджаке с камнями эффектно прошлась по красной дорожке: «Высший класс».