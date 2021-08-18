Украинская певица Наталья Могилевская поразила поклонников эффектным появлением на концерте

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды появился отрывок с ее свежего выступления. На сцене артистка решила появиться очень эффектно, приехав на катере. Как оказалось, звезда немного переборщила со «спецэффектами», поскольку номер оказался очень опасным.

«Чуть не упала за борт в воду во время концерта! Я думала, что улечу в воду вместе с микрофоном! Мне пришлось стоять на тоненькой жердочке, держась одним мизинцем от толчков по волнам только что проехавшего катера», - призналась Могилевская.

По словам певицы, ей нужно было быть красивой и при этом петь во время движения катера.

«Как вам мой выход? Опубликовать вторую часть? Вам видно, что мне было страшно?», - обратилась к поклонникам звезда.

В комментариях ей оставили массу восторженных отзывов.

«Выход обалденный! Неожиданно и очень красиво! А страх вообще не заметила и не видела», «Круто. Будьте осторожней», «Супер. Наталья вы лучшая», «Эффектно как всегда», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наталья Могилевская перед концертом похвасталась молодежным макияжем: кадры.

Как сообщала Politeka, Могилевская всколыхнула сеть лирическим видео с погибшим Кузьмой: "Я больше не знаю таких артистов...".

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