Українська співачка Наталія Могилевська запалила на сцені в ефектній блискучій сукні
Як повідомляє Politeka.net, артистка дала концерт у столиці. В Instagram вона поділилася кадрами, на які потрапила підготовка до виходу на сцену. Також артистка опублікувала кілька кадрів, знятих вже безпосередньо під час виступу.
Для виступу артистка вибрала чорну сукню з бахромою і блискітками. Значне декольте прикрашала незвичайна підвіска з камінням, а розріз посередині привертав погляди. Розкішні локони доповнювали образ ефектної зірки.
"Прекрасний літній вечір у Києві. Спасибі, що провели його зі мною!",- підписала пост Могилевська.
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Відзначимо, що перед появою зірки публіка скандувала її ім'я і не могла дочекатися, коли Наталя вийде на сцену.
"Де Наташа?", - скандувала публіка.
У коментарях їй залишили масу приємних компліментів. Не обійшлося і без колючих зауважень.
"Було приголомшливо! Спасибі!", "Пора на пенсію, Наташка", "Клас, як же хочеться розділити цю радість і позитив з вами... шкода, далеченько", "Шикарна жінка", "Запальничка", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Могилевську розкритикували через "кіркоровське" вбрання:"Ну не ваше це все".
А ще Politeka писала, що Наталя Могилевська перед концертом похвалилася молодіжним макіяжем: фото.
Також Politeka повідомляла, що Могилевська перед Днем Незалежності заговорила про радісну звістку, відео: "неймовірний сюрприз!".