Українська співачка Наталія Могилевська запалила на сцені в ефектній блискучій сукні

Як повідомляє Politeka.net, артистка дала концерт у столиці. В Instagram вона поділилася кадрами, на які потрапила підготовка до виходу на сцену. Також артистка опублікувала кілька кадрів, знятих вже безпосередньо під час виступу.

Для виступу артистка вибрала чорну сукню з бахромою і блискітками. Значне декольте прикрашала незвичайна підвіска з камінням, а розріз посередині привертав погляди. Розкішні локони доповнювали образ ефектної зірки.

"Прекрасний літній вечір у Києві. Спасибі, що провели його зі мною!",- підписала пост Могилевська.

Відзначимо, що перед появою зірки публіка скандувала її ім'я і не могла дочекатися, коли Наталя вийде на сцену.

"Де Наташа?", - скандувала публіка.

У коментарях їй залишили масу приємних компліментів. Не обійшлося і без колючих зауважень.

"Було приголомшливо! Спасибі!", "Пора на пенсію, Наташка", "Клас, як же хочеться розділити цю радість і позитив з вами... шкода, далеченько", "Шикарна жінка", "Запальничка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Могилевську розкритикували через "кіркоровське" вбрання:"Ну не ваше це все".

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