Популярна українська співачка Наталя Могилевська готується дати сольний концерт в Києві
Як пише Politeka.net, 46-річна співачка Наталія Могилевська (справжнє ім’я Наталія Могила) активно веде свій міні-блог в Instagram, де ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя. Так, нещодавно зірка анонсувала свій сольний концерт в Києві на унікальній сцені посеред Дніпра в "Bakkara River Party".
Пізніше у форматі stories Могилевська розповіла як готується до концерту та розповіла свої плани на день.
"Всім привіт! Плани на день: тренування, масаж, фотосесія, сандчек, концерт. А яка у вас субота – робоча чи ні?", - пише Могилевська.
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Як бачимо, Могилевська зробила незвичайний макіяж у нюдових відтінках, однак зі стрілками та чорними крапочками під очима.
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Нaгaдaємо, що Могилевська з молодіжним макіяжем нарвалася на критику в мережі, фото: "Навіщо ці чорні плями?"
A ще Politeka повідомлялa, що Могилевська з новою зачіскою зізналася, скільки тепер важить: "На дієті вже більше місяця".