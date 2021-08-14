Популярна українська співачка Наталя Могилевська готується дати сольний концерт в Києві

Як пише Politeka.net, 46-річна співачка Наталія Могилевська (справжнє ім’я Наталія Могила) активно веде свій міні-блог в Instagram, де ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя. Так, нещодавно зірка анонсувала свій сольний концерт в Києві на унікальній сцені посеред Дніпра в "Bakkara River Party".

Пізніше у форматі stories Могилевська розповіла як готується до концерту та розповіла свої плани на день.

"Всім привіт! Плани на день: тренування, масаж, фотосесія, сандчек, концерт. А яка у вас субота – робоча чи ні?", - пише Могилевська.

Як бачимо, Могилевська зробила незвичайний макіяж у нюдових відтінках, однак зі стрілками та чорними крапочками під очима.





Рaніше Politeka писaлa, що Могилевська напередодні Дня Незалежності поділилася з українцями радісною звісткою, відео: "Неймовірний сюрприз!"

Нaгaдaємо, що Могилевська з молодіжним макіяжем нарвалася на критику в мережі, фото: "Навіщо ці чорні плями?"

A ще Politeka повідомлялa, що Могилевська з новою зачіскою зізналася, скільки тепер важить: "На дієті вже більше місяця".