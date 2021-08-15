Украинская певица Наталия Могилевская зажгла на сцене в эффектном блестящем платье
Как сообщает Politeka.net, артистка дала концерт в столице. В Инстаграм она поделилась кадрами, на которые попала подготовка к выходу на сцену. Также артистка опубликовала несколько кадров, снятых уже непосредственно во время выступления.
Для выступления артистка выбрала черное платье с бахромой и блестками. Внушительное декольте украшала необычная подвеска с камнями, а разрез посередине привлекал взгляды. Роскошные локоны дополняли образ эффектной звезды.
«Прекрасный летний вечер в Киеве. Спасибо, что провели его со мной!», - подписала пост Могилевская.
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Отметим, что перед появлением звезды публика скандировала ее имя и не могла дождаться, когда Наталья выйдет на сцену.
"Где Наташа?", - скандировала публика.
В комментариях ей оставили массу приятных комплиментов. Не обошлось и без колких замечаний.
«Было потрясающе! Спасибо!», «Пора на пенсию, Наташка», «Класс, как же хочется разделить эту радость и позитив с вами... жаль, далековато», «Шикарная женщина», «Зажигалка», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Могилевскую раскритиковали из-за "киркоровского" наряда: "Ну не ваше это все".
А еще Politeka писала, что Наталья Могилевская перед концертом похвасталась молодежным макияжем: фото.
Также Politeka сообщала, что Могилевская перед Днем независимости заговорила о радостном известии, видео: «Невероятный сюрприз!».