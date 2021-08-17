Популярна українська співачка Наталія Могилевська зворушливо привітала з Днем народження покійного Кузьму Скрябіна

Як пише Politeka.net, сім років тому у жахливій автокатастрофі на Дніпропетровщині на 46 році життя загинув легендарний український співак, композитор, продюсер Андрій Кузьменко, який виступав під псевдонімом Кузьма.

17 серпня 2021 року культовому співаку мало би виповнитися 53 роки. У цей день українці та зірки шоу-бізнесу вшановують пам'ять улюбленого співака та друга теплими словами. Про Кузьму написали Ірина Білик, Дзідзьо (якого продюсував Кузьма) та подруга співака Наталія Могилевська, яка поділилася зворушливим архівним відео.

"Ніколи не перестану плакати ... З днем ​​народження, Кузьма", - написала Могилевська.

На відео Могилевська зібрала різні моменти з життя Скрябіна під авторську пісню "Дай мені своє тепло в дорогу", яку присвятила покійному другові.

Під постом Могилевської написали багато коментарів та вшанували пам’ять Кузьменка.

"Я більше не знаю таких артистів, які викликають сльози і сміх одночасно. Кузьма неймовірний 🔥", " Я плачу😢😢 кожен раз 😢😢 з днем ​​народження, Кузьма😢 пам'ятаємо ... любимо ... сумуємо", "Яка шалено красива пісня! Скільки болю в Голосі Наташі 😢 Ми всі його пам'ятаємо і дуже любимо! Як же його не вистачає ❤️❤️❤️", " Добра, світла людина- вічна пам’ять😢😢😢", - пишуть фанати співака.

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