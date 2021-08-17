Популярная украинская певица Наталья Могилевская трогательно поздравила с Днем рождения покойного Кузьму Скрябина

Как пишет Politeka.net, семь лет назад в ужасной автокатастрофе в Днепропетровской области на 46 году жизни погиб легендарный украинский певец, композитор, продюсер Андрей Кузьменко, который выступал под псевдонимом Кузьма.

17 августа 2021 года культовому певцу должно было исполниться 53 года. В этот день украинцы и звезды шоу-бизнеса чтят память любимого певца и друга теплыми словами. О Кузьме написали Ирина Билык, Дзидзьо (которого продюсировал Кузьма) и подруга певца Наталья Могилевская, которая поделилась трогательным архивным видео.

"Никогда не перестану плакать ... С днем рождения, Кузьма", - написала Могилевская.

На видео Могилевская собрала разные моменты из жизни Скрябина под авторскую песню "Дай мне свое тепло в дорогу", которую посвятила покойному другу.

Под постом Могилевской написали много комментариев и почтили память Кузьменко.

"Я больше не знаю таких артистов, которые вызывают слезы и смех одновременно. Кузьма невероятный 🔥", " Я плачу😢😢 каждый раз 😢😢 с днем рождения, Кузьма😢 помним ... любим ... грустим", " какая безумно красивая песня! Сколько боли в Голосе Наташи 😢 Мы все его помним и очень любим! Как же его не хватает ❤️❤️❤️", " Добрый, светлый человек - вечная память😢😢😢", - пишут фанаты певца.

Ранее Politeka писала, что Билык, Дзидзьо и другие украинцы скорбят по погибшему Кузьме Скрябину: "вот где талант, а не ваши Винники...".

Напомним, что Андрею Кузьменко-53: Как выглядит единственная дочь Скрябина, фото.

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