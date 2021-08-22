Певица Наталья Могилевская показала закулисные кадры в компании солистки Go_A

Как сообщает Politeka.net, 21 августа первый эфир грандиозного талант-шоу "Співають всі!" отгремел на телеканале "Украина". Главная судья проекта Наталья Могилевская делится яркими кадрами со съемок.

За кулисами проекта Могилевская пообщалась с солисткой групы Go_A, которая сделала неожиданное признание.

Так, Екатерина Павленко призналась, что впервые почувствовала себя звездой в детском лагере. Тогда, много лет назад, она выступала на детском конкурсе с песней Могилевской "Я кажу ні". Именно с ней ей удалось обставить своих соперников и победить. Тогда ее жизнь полностью изменилась. Могилевская расчувствовалась, услышав признание Екатерины.

На кадрах признания обе певицы выглядят невероятно стильно и ярко. Могилевская покрасовалась в оригинальном платье, обшитом стразами. Объемные рукава-буфы, внушительный вырез в области декольте стали экстрвагантными деталями образа для светского выхода.

Солистка групы Go_A также удивила оригинальностью и примеряла черное платье с яркими красными вставками. Образ она дополнила серьгами и сделала укладку.

Мнения поклонников были одинаковыми - они пришли в восторг и от признания Павленко, и от нарядов звезд. Другие поделились мнением о шоу, которое не всем понравилось:

"Две легенды", "Эту песню пели все девочки, и чувствовали себя звëздами, ты спела шедеврально", "Формат шоу не пришелся по душе. Жюри порой ведут себя безобразно. Хиханьки эти посреди номера ни к чему", "Как и ожидалось, шоу получилось ерундовое. Участники слабые. Песни нафталиновые".

Напомним, певица Наталья Могилевская перестаралась со "спецэффектами" на концерте, едва не свалившись за борт.

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