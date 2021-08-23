Співачка Наталія Могилевська тимчасово замінила Катерину Осадчу в шоу "Світське життя"
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська тимчасово замінила ведучу Катю Осадчу в шоу"Світське життя". Як відомо, днями телезірка народила третю дитину, так що поки насолоджується материнством. Тим часом її авторська програма триває зніматися і виходити, правда ведучу там замінюють різні зірки.
Пощастило стати ведучою і співачці Наталії Могилевської. У своєму Instagram артистка похвалилася, що знімала сюжет для "Світського життя" і показала яскраві фото з різними зірками. Так, на знімках Наташу можна побачити з моложавою співачкою Софією Ротару, актором Стасом Бокланом, колишнім тренером збірної з футболу Андрієм Шевченком, співачкою Іриною Білик та іншими зірками.
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У підписі до публікації Могилевська написала: "Тегайте в коментарях людей, яких впізнали на фото. Ще раз вітаю Катю з народженням сина і зустрічаємося завтра всі на стадіоні. @kosadcha у мене вийшло? Ps. Дивіться відео в сторіс".
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