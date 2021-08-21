Певица Наталья Могилевская раскрыла подробности премьеры шоу "Співають всі"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая возглавила сотню членов жюри грандиозного вокального шоу "Співають всі", в своем Instagram раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры.

Так, Наталья опубликовала очаровательное фото и сообщила поклонникам, что грандиозная премьера состоится уже в субботу, 21 августа, вечером. Кроме того, звезда раскрыла некоторые подробности об этом шоу. "Во время всего шоу я буду говорить на украинском языке. Специально за 3 месяца до старта съемок я начала заниматься с преподавателем по украинскому, чтобы усовершенствовать язык", - призналась Могилевская.

Она также сообщила, что все образы, которые зрители увидят в выпусках, были созданы за 10 дней. "Причиной позднего старта стал плотный гастрольный график, съемки, запись новых песен", - рассказала певица. Также она добавила, что специальными гостями первого выпуска программы станет группа Go_A.

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