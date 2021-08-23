Певица Наталья Могилевская временно заменила Екатерину Осадчую в шоу "Світське життя"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская временно заменила ведущую Катю Осадчую в шоу "Світське життя". Как известно, на днях телезвезда родила третьего ребенка, так что пока наслаждается материнством. Тем временем ее авторская программа продолжается сниматься и выходить, правда ведущую там заменяют разные звезды.

Посчастливилось стать ведущей и певице Наталье Могилевской. В своем Instagram артистка похвасталась, что снимала сюжет для "Світського життя" и показала яркие фото с разными звездами. Так, на снимках Наташу можно увидеть с моложавой певицей Софией Ротару, актером Стасом Бокланом, бывшим тренером сборной по футболу Андреем Шевченко, певицей Ириной Билык и другими звездами.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Тегайте в комментариях людей, которых узнали на фото. Еще раз поздравляю Катю с рождением сына и встречаемся завтра все на стадионе. @kosadcha у меня получилось? Ps. Смотрите видео в сторис".

Напомним, Солистка Go_A сделала признание Могилевской, заинтриговав важным событием: "Тогда жизнь полностью...".

Как сообщала Politeka, Могилевская заинтриговала событием, ради которого худела и учила украинский язык: "Специально за три месяца…".

Также Politeka писала, что Могилевская под ночным небом получила предложение руки и сердца, как это было: "Надо идти".