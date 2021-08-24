"Женщина, которая пишет свою историю сама"

Популярная певица Наталья Могилевская в День Независимости решила поделиться интересными фактами о своем вкладе в культуру Украины

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась информативным постом на своей странице в Инстаграм.

Так, Могилевская рассказала, что именно она в далеком 1999 году выпустила первый 3D-клип в истории украинской музыки на песню «Місяць».

Кроме того, уже в 26 лет певица была удостоена звания Заслуженной артистки Украины, а в 29 лет – Народной.

Певица также рассказала о создании собственной школы для талантливых украинских детей.

«В 2020 совместно с учениками школы презентовали новую версию слов гимна Украины, поменяв фразу «Ще не вмерла України...» на «Розквітає Україна і сила, і воля», - добавила Могилевская.

Этот пост певица сопроводила своим фото, на котором она позирует в компании верной подруги – собаки по кличке Айка.

В комментариях поклонники поддержали Могилевскую, а также напомнили о еще одном ее достижении.

«И еще один факт. На этих песнях выросло уже целое поколение украинцев. Женщина, которая пишет свою историю сама», - написала одна из фанаток звезды в комментариях.

Напомним, Могилевская показала "помолодевшую" Ротару и пококетничала с Шевченко, заняв место Осадчей.

Как сообщала Politeka, Могилевская неожиданно "отобрала" место ведущей у Осадчей.

Также Politeka писала, что Могилевская рассекретила особенного мужчину в своей жизни.