Популярная украинская певица Наталья Могилевская попробовала себя в необычном образе телеведущей "Светской жизни"

Известная артистка показывает в Стори и в Инстаграм много снимков из жизни, в этот же раз она наконец-то раскрыла свою новую роль, которую примерила на себя неожиданно для всех. Как выяснилось, Наталия «отобрала» роль телеведущей Катерины Осадчей на шоу «Светская жизнь».

Поскольку Катерина родила ребенка 4 дня назад, сейчас она находится дома и восстанавливается. Поэтому Наталия временно заменила телеведущую на важном праздничном мероприятии перед Днем Независимости.

В элегантном белом платье с вырезом спереди и пиджаком с одним рукавом, украшенным камнями, Наталия отличилась перед фанатами:

«Как Вам новая ведущая Светской жизни @svitsketv ⭐️ ? P.s. Обязательно переходите сейчас в сторис и считайте 🌼» - пишет Наталия.

Вот как реагировали поклонники: «Волшебная 💫; Шикарная; Шикарная🔥; Красота🔥; Класс👏; Шляпы не хватает; Нет.только Катя; Почему, у Вас дорогая Наталья! Постоянно чорные тени под глазами?; Ухтышка 😍: ой, у нас новенькая в Светской жизни; успешной программы) открыли новое дело: ведущая ); Самая лучшая ведущая😍».

Напомним, что Могилевская решила худеть к концерту и рассказала о результатах: "Я настолько устала...".

Как сообщала Politeka, Могилевская заинтриговала событием, ради которого худела и учила украинский язык: "Специально за три месяца…".

Также Politeka писала, что Могилевская под ночным небом получила предложение руки и сердца, как это было: "Надо идти".