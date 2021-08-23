Популярная украинская певица Наталья Могилевская попробовала себя в необычном образе телеведущей "Светской жизни"
Известная артистка показывает в Стори и в Инстаграм много снимков из жизни, в этот же раз она наконец-то раскрыла свою новую роль, которую примерила на себя неожиданно для всех. Как выяснилось, Наталия «отобрала» роль телеведущей Катерины Осадчей на шоу «Светская жизнь».
Поскольку Катерина родила ребенка 4 дня назад, сейчас она находится дома и восстанавливается. Поэтому Наталия временно заменила телеведущую на важном праздничном мероприятии перед Днем Независимости.
В элегантном белом платье с вырезом спереди и пиджаком с одним рукавом, украшенным камнями, Наталия отличилась перед фанатами:
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Друг Кароль показал, как выглядит могила Скрябина спустя 6 лет после его гибели: "За все эти года..."
Трагедия у Виталия Козловского, певец растрогал прощальными фото: "Он будет оберегать тебя сверху"
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Настя Каменских ударила свою танцовщицу прямо на сцене: "Как долбанула..."
«Как Вам новая ведущая Светской жизни @svitsketv ⭐️ ? P.s. Обязательно переходите сейчас в сторис и считайте 🌼» - пишет Наталия.
Вот как реагировали поклонники: «Волшебная 💫; Шикарная; Шикарная🔥; Красота🔥; Класс👏; Шляпы не хватает; Нет.только Катя; Почему, у Вас дорогая Наталья! Постоянно чорные тени под глазами?; Ухтышка 😍: ой, у нас новенькая в Светской жизни; успешной программы) открыли новое дело: ведущая ); Самая лучшая ведущая😍».
Напомним, что Могилевская решила худеть к концерту и рассказала о результатах: "Я настолько устала...".
Как сообщала Politeka, Могилевская заинтриговала событием, ради которого худела и учила украинский язык: "Специально за три месяца…".
Также Politeka писала, что Могилевская под ночным небом получила предложение руки и сердца, как это было: "Надо идти".