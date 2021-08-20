Известная артистка Наталья Могилевская вновь рассказала украинцам о похудании

Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной украинской артисткой. Певица недавно объявила о том, что она стала одной из суддей нового шоу "Співають всі".Также, стало известно, что Наталья Могилевская будет выступать на концерте в столице в честь 30-летия Независимости Украины. Певица активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Наталья записала видеообращение к украинцам на своей странице в Инстаграм. Певица рассказала, что она вновь вернулась к процессу похудения и хочет сделать сюрприз поклонникам ко дню Независимости.

"Ребята, я вам не сказала, что я продолжила челлендж по похудению и хочу к своему крутому выступлению на День Независимости сбросить еще 6 килограмм. Из них я 3 сбросила в тихоря от вас. Но скажу вам, что я настолько устала. Вокруг арбузы, дыни, ягоды. Мне всего этого нельзя, мне нельзя никакиз углеводов. Я очень ужесточила. Просто вот честно, до слез. Я сегодня так хотела ягод, я сегодня всем звонила с разрешением: "Пожалуйста, разрешите мне маленькую пиалочку", ну пожалуйста.", рассказала Наталья Могилевская.

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