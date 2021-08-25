Певица Наталья Могилевская показала в соцсети видео со своего выступления и нарвалась на критику

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая временно заменила Катю Осадчую в программе "Світське життя", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети ярким видео со своего выступления на концерте ко Дню независимости Украины.

В ролике видно, что сначала Наталья появилась на сцене буквально верхом на огромной светящейся конструкции в виде птицы, а потом уже пела, стоя на сцене. На видео слышно, что звезда исполнила несколько своих самых легендарный хитов.

Однако, такое помпезное выступление Могилевской понравилось не всем украинцам, в комментариях начали бурно обсуждать видео: "Я ожидала от ее выступления большего. И Вакарчук разочаровал… не пел, а блеял. Извините, кто со мной не согласен", "Нам это шоу нужно было? Скажите? Потом эти деньги с людей отбивать будут?", "Странная конструкция".

Напомним, Солистка Go_A сделала признание Могилевской, заинтриговав важным событием: "Тогда жизнь полностью...".

Как сообщала Politeka, Могилевская заинтриговала событием, ради которого худела и учила украинский язык: "Специально за три месяца…".

Также Politeka писала, что Могилевская под ночным небом получила предложение руки и сердца, как это было: "Надо идти".