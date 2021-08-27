Новое шоу "Співають всі" только стартовало в Украине, но у же успело наделать много шума
В преддверии выхода на экраны второго выпуска, авторы пытаются не сбавлять градус и подогревать интерес к проекту. Так на официальной странице проекта в Инстаграм появилась подборка виео с плачущими судьями. /Среди них была и Анастасия Приходько, которую ранее зрители обвинили в излишней строгости к участникам.
«Если тронуло Анастасию @prykhodko_official, значит, очень достойное выступление будет», - прокомментировали видео в Сети.
Напомним, ранее Приходько ответила на критику своего поведения в шоу.
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«Если мне не нравится – значит, мне не нравится. Играть и делать из себя хорошую, я не буду. Я для того, чтобы там судить. Я собственно говоря это и делаю», «Полилось столько негатива… пускай. Значит, я все делаю правильно: я вам не нравлюсь. И это хорошо. Я буду продолжать это делать и дальше», - заявила она.
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