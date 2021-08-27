Новое шоу "Співають всі" только стартовало в Украине, но у же успело наделать много шума

В преддверии выхода на экраны второго выпуска, авторы пытаются не сбавлять градус и подогревать интерес к проекту. Так на официальной странице проекта в Инстаграм появилась подборка виео с плачущими судьями. /Среди них была и Анастасия Приходько, которую ранее зрители обвинили в излишней строгости к участникам.

«Если тронуло Анастасию @prykhodko_official, значит, очень достойное выступление будет», - прокомментировали видео в Сети.

Напомним, ранее Приходько ответила на критику своего поведения в шоу.

«Если мне не нравится – значит, мне не нравится. Играть и делать из себя хорошую, я не буду. Я для того, чтобы там судить. Я собственно говоря это и делаю», «Полилось столько негатива… пускай. Значит, я все делаю правильно: я вам не нравлюсь. И это хорошо. Я буду продолжать это делать и дальше», - заявила она.

Напомним, новое появление Меладзе в Украине на «Співають всі!» обернулось скандалом: «Ну это провал дна»

Как сообщала Politeka, Приходько вляпалась в скандал на популярном шоу и решила не сдерживаться: "Вы жалкие..."

Также Politeka писала, что новая жена ведущего "Співають всі" Остапчука без стеснения "оседлала" мужа на улице