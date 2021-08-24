Жена телеведущий Владимира Остапчука из "Співають всі" Кристина Горняк показала новое фото, обратившись к украинцам

Как пишет Politeka.net, Владимир и Кристина только недавно официально оформили отношения. До этого Остапчук был жена на Елене Войтенко, с которой развелся в 2020 году. От первой жены у Владимира есть двое детей. Сейчас телеведущий активно ведет социальные сети, как и новая супруга, где парочкка делится всем интересным.

На новых фото, которые Кристина опубликовала в Инстаграм, красотка была в платье. Владимир надел вышиванку и джинсы. Девушка запрыгнула на мужа, крепко ухватившись за него. На втором фото парочка уже стояла рядом.

"Горжусь быть украиночкой. С днем независимости, Украино", - написала Кристина.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красиво очень", "Какие вы классные", "Крошки хорошки", "Очень красивые", "Не плохо было бы еще начать общаться на украинском".

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