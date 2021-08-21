Жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о минусах отдыха вдвоем

Как пишет Politeka.net, известный украинский телеведущий Владимир Остапчук и его вторая жена Кристина Горняк отправились в солнечную Грецию. Уже несколько дней пара наслаждается отдыхом на самом большом острове Греции – Крите. Нежными фото и видео с отдыха пара делится в своем Instagram.

В этот раз Кристина Горняк решила откровенно рассказать поклонникам о минусах отдыха вдвоем с мужем.

"Есть один минус путешествий вдвоем - фото только в зеркале, или сделанные прохожими, но в легком расфокусе! 😂🤩 Но вот эта мне очень нравится, мы тут такие красивые и влюбленные ❤️ !!! Если согласны, оставьте нам!",- пишет Кристина.

"Красавчики 👩‍❤️‍💋‍👨 "," Пора лялю и там в дальнейшем будет все )) ", " моя мечта, что бы все мужчины так относились к своим женщинам, как к тебе Вова) тогда злых, завистливых и недовольных женщин стало бы меньше ☝🏻 ", - написали фанаты.

На комментарии фанатов ответила и сама Горняк, которая написала, что " хочется всегда быть такой женщиной, к которой так относятся как мой Вова)!".

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