Ведучий нового шоу "Співають всі" Володимир Остапчук розповів, як робив пропозицію руки і серця другій дружині

Як пише Politeka.net, Христина Горняк – друга дружина телеведучого Володимира Остапчука, із якою він одружився після скандального розлучення із Оленою Войченко. У своєму Instagram телеведучий вирішив поділитися із шанувальниками знаковими для нього подіями – знайомство із Христиною та пропозиція руки і серця.

За словами Остапчука зі своєю другою дружиною Христиною Горняк він познайомився на весіллі в італійському місті Комо.

Вже через рік після знайомства, 19 серпня, Остапчук зважився освідчитися Христині. Пропозицію руки і серця телеведучий робив під час прогулянки на яхті в турецькому місті Стамбул.

Так, Остапчук показав шанувальникам, як це було. Він подбав про шикарний обід на двох, купив красивий букет, став на одне коліно та попросив руки Христини, вона сказала "Так".

"Кохання моє, дякую за наше життя і наше щастя", - зворушливо написав Остапчук.

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