Появление певца Валерия Меладзе на шоу «Співають всі!» возмутила украинцев

Артист станет звездным гостем во втором выпуске шоу.

"Должен признаться, я немного волнуюсь, потому что буду сидеть в самой гуще украинского шоу-бизнеса. Вокруг меня будут одни звезды. Я буду максимально объективен! Бывает так, что телом бегут мурашки, и ты понимаешь, что тебя цепляет в этом случае не важно, как человек поет и насколько хорошо у нее это получается», – передают слова Меладзе на странице «Звездного пути в Инстаграм».

Тем временем по Сети уже катится волна возмущения. Валерию вспоминают скандал с Олей Поляковой и отсутствие четкой позиции относительно вторжения России в Украину и захват части территории.

"Ну это провал дна. Ничего против его творчества не имею, но известный человек, который не имеет четкой позиции относительно действий России в Крыму и на Донбассе не должен занимать нишу в эфире популярных украинских проектов. В том числе и Atlas weekend. Есть артисты , которые уже давно ответили на неудобные вопросы рос агрессии, почему их не приглашают? Меладзе пригласили совета хайпа чтобы поднять рейтинг", "на двух стульчиках хочет одновременно сидеть. И в России и в Украине хочет зарабатывать», «докатились! Своих экспертов не имеем?!», «Волнуется чтобы не прогнали, а не то что со «звездами» будет сидеть», - пишут в комментариях.

Напомним, звезда " Х-Фактора "и новой" Виа Гры " неожиданно появилась в компании Валерия Меладзе: красноречивые кадры.

Как сообщала Politeka, Брежнева на прогулке без Меладзе заговорила о личном: "когда ты один..."

Также Politeka писала, что Вера Брежнева и ее муж Меладзе приняли радикальное решение.