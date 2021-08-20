Известная певица Ксения Попова показала кадры из Киева, на которых позирует в компании Валерия Меладзе

Как сообщает Politeka.net, популярная певица, звезда украинского "Х-Фактора" и участница новой "ВИА Гры" Ксения Попова часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. После того как девушка прошла кастинг в новую "ВИА Гру" количество поклонников у нее заметно увеличилось, так что теперь девушка все чаще выставляет фото из своей жизни в соцсети.

Так, недавно Ксения поделилась черно-белыми кадрами из закулисья фестиваля Atlas Weekend, который не так давно проходил в украинской столице. На снимках молодую певицу можно увидеть в компании известного российского исполнителя Валерия Меладзе, который также выступал в Киеве на этом фестивале. Кроме того, на фотографиях видно и других участниц группы "ВИА Гра", в частности и Ульяну Синецкую, которая переехала в Киев, чтобы быть рядом со своим возлюбленным певцом Никитой Алексеевым.

В подписи к фотографиям Попова коротко написала: "memories 08.07.21". А поклонники тут же принялись обсуждать новые фото звездной красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях.

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