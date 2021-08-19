Исполнительница из Украины Ксения Попова поделилась свежим образом, радуя фанатов
Как пишет Politeka.net, Ксения Попова стала популярной певицей в Украине. Красотка изначально пробовала свои силы на "Х-Факторе", где была в команде звезды украинского шоу-биза Насти Каменских. И хоть девушка не смогла победить в проекте, она не перестала петь и прошла кастинг, став солисткой новой "ВИА Гры". Сейчас Ксения активно ведет социальные сети, продвигая свое творчество и делясь эффектными фотосессиями.
На новом фото Ксения была в прозрачной блузе, завязанной на животе, тапочках на каблуке, зеленой юбке, а образ дополнила стильной сумочкой. Красотка сидела на ступенях у какого-то здания, показав свою безупречность на нескольких фотографиях.
Фолловеры поставили более тысячи лайков и оставили комплименты:
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