Исполнительница из Украины Ксения Попова поделилась свежим образом, радуя фанатов

Как пишет Politeka.net, Ксения Попова стала популярной певицей в Украине. Красотка изначально пробовала свои силы на "Х-Факторе", где была в команде звезды украинского шоу-биза Насти Каменских. И хоть девушка не смогла победить в проекте, она не перестала петь и прошла кастинг, став солисткой новой "ВИА Гры". Сейчас Ксения активно ведет социальные сети, продвигая свое творчество и делясь эффектными фотосессиями.

На новом фото Ксения была в прозрачной блузе, завязанной на животе, тапочках на каблуке, зеленой юбке, а образ дополнила стильной сумочкой. Красотка сидела на ступенях у какого-то здания, показав свою безупречность на нескольких фотографиях.

Фолловеры поставили более тысячи лайков и оставили комплименты:

"Какая красивая", "Красотка", "Такая красивая", "Ксюша, люблю", "зажигаешь огонь в глазах".

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