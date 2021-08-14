Участница обновленной группы "ВИА Гра" Ксения Попова продемонстрировала безупречное чувство стиля во время поездки в Италию
Как передает Politeka.net, 25-летнюю Ксению Попову из Кривого Рога совсем недавно пригласили в новый состав группы "ВИА Гра", которую продюсирует Константин Меладзе.
Ксения всегда мечтала о карьере певицы. До этого она принимала участие в 8 сезоне вокального шоу "Х-Фактор", но не победила.
Также Попова пробовала свои силы на украинском отборе на "Евровидение".
Сейчас блондинка активно раскручивает свой Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, а также не упускает возможности показать себя во всей красе.
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На новом фото Ксения вышла на балкон в Милане. На ней было надето стильное черное платье, которое выгодно подчеркнуло ее точеную фигуру. Глубокое декольте приковало взгляды поклонников, ведь красотке есть, чем похвастаться.
В комментариях фанаты восхитились тем, как выглядит подопечная Меладзе. Многих покорил ее женственный образ.
"Картина",
"Какая красивая",
"Эстетика в чистом виде",
"леди",
"Откуда такое красивое платье?", - пишут в сети.
Напомним, что Ксения Попова переборщила с декольте на отдыхе в Турции: красноречивые кадры.
Как сообщала Politeka, Ксения Попова в прозрачном боди продемонстрировала достоинства фигуры: "Брежнева нервно в сторонке курит".
Также Politeka писала, что Ксения Попова очаровала видом в топе с глубоким декольте: соблазнительное фото.