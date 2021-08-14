Красотке есть, что показать

Участница обновленной группы "ВИА Гра" Ксения Попова продемонстрировала безупречное чувство стиля во время поездки в Италию

Как передает Politeka.net, 25-летнюю Ксению Попову из Кривого Рога совсем недавно пригласили в новый состав группы "ВИА Гра", которую продюсирует Константин Меладзе.

Ксения всегда мечтала о карьере певицы. До этого она принимала участие в 8 сезоне вокального шоу "Х-Фактор", но не победила.

Также Попова пробовала свои силы на украинском отборе на "Евровидение".

Сейчас блондинка активно раскручивает свой Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, а также не упускает возможности показать себя во всей красе.

На новом фото Ксения вышла на балкон в Милане. На ней было надето стильное черное платье, которое выгодно подчеркнуло ее точеную фигуру. Глубокое декольте приковало взгляды поклонников, ведь красотке есть, чем похвастаться.

В комментариях фанаты восхитились тем, как выглядит подопечная Меладзе. Многих покорил ее женственный образ.

"Картина",

"Какая красивая",

"Эстетика в чистом виде",

"леди",

"Откуда такое красивое платье?", - пишут в сети.

Напомним, что Ксения Попова переборщила с декольте на отдыхе в Турции: красноречивые кадры.

Как сообщала Politeka, Ксения Попова в прозрачном боди продемонстрировала достоинства фигуры: "Брежнева нервно в сторонке курит".

Также Politeka писала, что Ксения Попова очаровала видом в топе с глубоким декольте: соблазнительное фото.