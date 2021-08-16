Исполнительница Ксения Попова поделилась эффектными ракурсами, похваставшись купальником

Как пишет Politeka.net, Ксения Попова стала узнаваемой певицей, прийдя на "Х-Фактор". И хоть там красотка не добилась больших успехов в тиме Насти Каменских, но это ей не помешало стать солисткой нового состава "ВИА Гры". Не забывает девушка и об Instagram, где делится не только творчеством с фолловерами.

На новом фото Ксения позировала в бикини и стильных очках. Красотка сделала селфи, покрутившись перед зеркалом и показав самые смелые ракурсы. Кадры получились зажигательными и интересными.

Фанаты поставили более 800 лайков и написали комплименты украинской красотке:

"Нереально шикарная", "О боги это невыносимо прекрасно , Ксюша обожаю", "Какая красотка", ""Красота спасет мир" было сказано давно, а замечаю только сейчас. Продолжай спасать планету, красотка", "Что же ты такая красивая".

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