Певица Ксения Попова показала, как проводит время в Киеве

Как пишет Politeka.net, Ксения Попова начинала первые шаги к славе, пойдя на "Х-Фактор". Там девушка была в команде Насти Каменских, но победить на проекте певице не удалось. Но девушку это не остановило и она уже сейчас вошла в новый состав "ВИА Гры", где заменила блондинку Эрику Герцег. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Попова была на SUB-доске. Красотка вместе с подружками выплыла под утро на воду, чтобы посмотреть рассвет.

"Проснуться в 3 ночи ,встретиться с девочками и увидеть своими глазами самый красивый рассвет", - написала Ксения под фото.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"Где такая красота, нереально", "Я хочу тоже самое", "Спасибо, мы уже собираемся", "Этот рассвет останется в памяти надолго".

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