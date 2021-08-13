Красотки из новой ВИА Гры впечатлили внешним видом на улицах Милана

Как передает Politeka.net, Константин Меладзе обновил ВИА Гру в конце 2020 года. За столь короткое время девушки успели покорить не только старых поклонников коллектива, но и завоевать новые сердца.

На свежих фото, которые одна из солисток группы Ксения Попова опубликовала у себя в Инстаграм, она вместе с Ульяной Синецкой эффектно прошлись по улице. Блондинка была одета в черное мини-платье, а кудрявая Синецкая в штаны с высокой посадкой и миниатюрный топ. Выглядели девушки очень красиво и точно ослепили своей красотой прохожих.

«Шагаю с подружкой по Милану», - подписала снимок Попова.

Отметим, что сейчас коллектив активно гастролирует и принимает участие в различных проектах. При этом девушки продолжают использовать старый репертуар группы. Пока что красотки могут похвастаться лишь несколькими новыми песнями, которые для них написал Меладзе.

Напомним, что девушки из «ВИА Гры» в эффектных мини облепили Валерия Меладзе, забыв, что у него есть жена: «Энергия бомбанула».

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