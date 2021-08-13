Красотки из новой ВИА Гры впечатлили внешним видом на улицах Милана

Как передает Politeka.net, Константин Меладзе обновил ВИА Гру в конце 2020 года. За столь короткое время девушки успели покорить не только старых поклонников коллектива, но и завоевать новые сердца.

На свежих фото, которые одна из солисток группы Ксения Попова опубликовала у себя в Инстаграм, она вместе с Ульяной Синецкой эффектно прошлись по улице. Блондинка была одета в черное мини-платье, а кудрявая Синецкая в штаны с высокой посадкой и миниатюрный топ. Выглядели девушки очень красиво и точно ослепили своей красотой прохожих.

«Шагаю с подружкой по Милану», - подписала снимок Попова.

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Отметим, что сейчас коллектив активно гастролирует и принимает участие в различных проектах. При этом девушки продолжают использовать старый репертуар группы. Пока что красотки могут похвастаться лишь несколькими новыми песнями, которые для них написал Меладзе.

виа гра

Напомним, что девушки из «ВИА Гры» в эффектных мини облепили Валерия Меладзе, забыв, что у него есть жена: «Энергия бомбанула».

Еще Politeka писала, что Ксения Попова сравнила свое декольте с декольте эффектной подружки: «Как дети…».

Также Politeka сообщала, что Ксения Попова прогулялась в миниатюрном топике по Милану: кадры.