Красуні з нової ВІА Гри підірвали сцену на фестивалі в Монако

Як передає Politeka.net, дівчата вийшли на сцену з відомим співаком Валерієм Меладзе, з яким виконали одну зі старих пісень колективу. Красуні обліпили виконавця, забувши про скромність.

"Дві половини душі. Група VIA Gra і Валерій Меладзе на концерті Monte Carlo Sporting Summer Festival, в легендарному панорамному залі Salle des Etoiles", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях групі залишили масу приємних слів.

"Концерт-справжній кайф для очей і вух. Бажаю побільше таких виступів. І... чекаємо від вас новин", "коли нарешті буде нова пісня", "які ж вони красиві", "Уляна відмінно з публікою контактувала. Енергія бомбанула", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Ксенія Попова теж опублікувала у себе в Instagram уривок з концерту. На відео можна було розгледіти значне декольте блондинки.

Нагадаємо, що Валерій Меладзе перевіз сім'ю в будинок за 8 мільйонів доларів: як він виглядає зсередини.

А ще Politeka писала, що колишня "коханка" Меладзе з ВІА Гри зважилася на важливу заяву: "щаслива з тобою...".

Також Politeka повідомляла, що Ксенія Попова з нової "ВІА Гри" засвітила глибоке декольте на відпочинку: фото.