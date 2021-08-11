Красотки из новой ВИА Гры подорвали сцену на фестивале в Монако
Как передает Politeka.net, девушки вышли на сцену с известным певцом Валерием Меладзе, с которым исполнили одну из старых песен коллектива. Красотки облепили исполнителя, позабыв о скромности.
«Две половины души. Группа VIA Gra и Валерий Меладзе на концерте Monte Carlo Sporting Summer Festival, в легендарном панорамном зале Salle des Etoiles», - подписали видео авторы аккаунта.
В комментариях группе оставили массу приятных слов.
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«Концерт - настоящий кайф для глаз и ушей. Желаю побольше таких выступлений. И... ждём от вас новостей», «Когда наконец будет новая песня», «Какие же они красивые», «Ульяна отлично с публикой контактировала. Энергия бомбанула», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что Ксения Попова тоже опубликовала у себя в Инстаграм отрывок с концерта. На видео можно было рассмотреть внушительное декольте блондинки.
Напомним, что Валерий Меладзе перевез семью в дом за 8 миллионов долларов: как он выглядит изнутри.
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