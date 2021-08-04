Співак Валерій Меладзе і його дружина, екс-ВІА Гра, Альбіна Джанабаєва облаштовуються в новому розкішному "гніздечку"

Стало відомо, що парочка придбала будинок і переїхала ще до народження їхньої дочки Агати, яка з'явилася на світ у квітні. Тепер подружжя живе по сусідству з братом Валерія - Костянтином Меладзе і Вірою Брежнєвою.

Вартість особняка з прилеглою територією склала 8 млн доларів (близько 215 млн гривень).

Крім просторого і світлого будинку, в дизайні якого присутній білий мармур, на їх великій ділянці є власний ставок і алея для прогулянок з дітьми. Також є декоративний сад з екзотичними деревами.

Раніше Меладзе з Джанабаєвою розповідали, як їм живеться в новому будинку, в програмі "Обережно, Собчак". Тоді Альбіна згадала, що їм довелося відмовитися від винної кімнати - зате тепер у них є велика комора, де зберігається все необхідне для сім'ї. Пара тоді не пустила журналістів до самого будинку, проте пізніше Джанабаєва засвітила інтер'єр "гніздечка" у себе в сторіз в Instagram, передає Politeka.net.

Примітно, що через локдаун Валерій з Альбіною розпустили весь персонал, так що по господарству і з дітьми обходяться своїми силами. Співачка розповідала, що чоловік їй у всьому допомагає. Правда, періодично він все ж відлучається по робочих моментах, і тоді, мабуть, все лягає на плечі Джанабаєвої. Так, місяць тому Меладзе "ризикнув" приїхати в Україну, де не був дуже давно, щоб виступити на фестивалі "Atlas Weekend", залишивши дружину з малятком та десятирічним сином Лукою.

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