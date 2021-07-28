Известная певица Альбина Джанабаева показала интересное видео в соцсети, и озадачила поклонников

Как сообщает Politeka.net, известная российская артистка Альбина Джанабаева, которая начинала свою карьеру в группе "ВИА Гра", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть удивительное и даже "опасное" видео, на котором предстала в совершенно новом образе.

В ролике, который был снят поздним вечером в интересной локации под открытым небом, Альбина появилась, стоя у роскошного автомобиля, а вокруг нее клубится густой дым. Среди всего этого можно заметить, что певица позирует в длинном синем платье закрытого типа, ее волосы собраны в строгую прическу, а на лице яркий макияж и загадочный вид. При этом она делает интересные движения, исполняя какой-то удивительный танец.

В подписи к видео Джанабаева написала: "Когда задымило под капотом, а ты уже сделала всё возможное… и дверью хлопнула, и по колесу постучала… остаётся одно!".

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