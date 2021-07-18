Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева, супруга певца Валерия Меладзе, показала талант сына



Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

Супружеская пара воспитывает троих детей: 17-летнего Константина, шестилетнего Луку и малышку Агату, которая появилась на свет в середине апреля.

Судя по всему, Лука решил пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с музыкой.



"Поехали с Лукой на гастроли, по всем вопросам обращаться к директору... Нет, лучше не обращаться!", - шутливо написала певица в подписи к посту.



На опубликованных кадрах мальчик показал свои первые успехи игры на гитаре.

Подписчики Джанабаевой позитивно оценили талант Луки и напророчили ему успешное будущее в роли музыканта.

"Гены не обманешь", "Бременский музыкант", "Молодец какой ,талантливый парень весь в родителей!", "Какой же он у вас музыкальный! Молодчина!", "А вдруг через несколько лет он будет собирать миллионы людей на своих концертах по всему миру!", - писали в комментариях под постом.

Напомним, что Джанабаева с Меладзе вышли в свет после рождения ребенка

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