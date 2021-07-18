Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева, супруга певца Валерия Меладзе, показала талант сына
Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
Супружеская пара воспитывает троих детей: 17-летнего Константина, шестилетнего Луку и малышку Агату, которая появилась на свет в середине апреля.
Судя по всему, Лука решил пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с музыкой.
"Поехали с Лукой на гастроли, по всем вопросам обращаться к директору... Нет, лучше не обращаться!", - шутливо написала певица в подписи к посту.
На опубликованных кадрах мальчик показал свои первые успехи игры на гитаре.
Подписчики Джанабаевой позитивно оценили талант Луки и напророчили ему успешное будущее в роли музыканта.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Стихия обрушилась на Украину, засыпав крупным градом: кадры и предупреждение о новой опасности
Пенсии украинцам поднимут еще два раза, в ПФУ назвали суммы: «Вырастет до…»
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Погода в Украине резко изменится, синоптики назвали переломную дату: «Похолодает аж до +21 градуса»
"Гены не обманешь", "Бременский музыкант", "Молодец какой ,талантливый парень весь в родителей!", "Какой же он у вас музыкальный! Молодчина!", "А вдруг через несколько лет он будет собирать миллионы людей на своих концертах по всему миру!", - писали в комментариях под постом.
Напомним, что Джанабаева с Меладзе вышли в свет после рождения ребенка
Как сообщала Politeka, Валерий Меладзе "врезал" Поляковой, вставшей на защиту Ани Лорак: "Это фрик"
Также Politeka писала, что Меладзе в бешенстве покинул сцену, выступление в Киеве пошло не по плану