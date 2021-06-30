Известная российская певица и бывшая солистка ВИА Гры Альбина Джанабаева показала романтичный летний образ с намеком на предстоящую поездку

Как известно, 12 апреля, звезда родила третьего ребенка от своего мужа, Валерия Меладзе. С тех пор пара постоянно занята воспитанием малыша. Родители честно признавались, что это сильно их изматывает. Судя по всему, постоянные домашние заботы натолкнули Альбину на мысли об отдыхе.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Джанабаева задумалась о путешествиях. Так, артистка поделилась романтичным снимком, на котором она позирует сидя на лавочке.

Джанабаева одета в женственное белое платье с глубоким декольте и мелким узором. В руке певица держит большую соломенную шляпу. Ее образ дополняют аккуратные локоны. На снимке звезда мечтательно смотрит в сторону, а рядом с ней лежит большая дорожная сумка.

«Вы куда-то собираетесь этим летом?», - подписала фото звезда.

Ее поклонники тут же принялись отвечать на пост.

«К сожалению нет( Вы красавица», «Шикарная Альбина», «Дача, дом не особо) а Вы прекрасны! Как всегда! Женственны и красивы!», «Вы первая кому я пишу- Какая вы красавица», - пишут люди.

Напомним, экс-ВИА Гра Джанабаева с Меладзе вышли в свет после рождения ребенка: "Вау, красивые такие".

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Джанабаева показала подросших сыновей Меладзе на редком фото.

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