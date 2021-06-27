Известная певица Альбина Джанабаева показала свою первую съемку после родов

Как пишет Politeka.net, Альбина Джанабаева родила третьего ребенка 12 апреля. Красотка решила показать, как выглядит после родов, опубликовав закулисье фотосессии, которая проходила в музее РЖД.

На кадрах Альбина была в платье, позируя на разных локациях в музее. Фотосессия получилась чувственной и интересной. Видно, что Джанабаева уже начала активно восстанавливать себя после родов.

"Моя первая съемка после рождения малышки, первое интервью для Журнала «Караван историй», и первое посещение музея РЖД

Все когда то бывает в первый раз)", - написала Альбина под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комплименты:

"Вы прекрасны всегда!!! Глаз не оторвать", "Умничка,Альбина! Я Вами восхищаюсь!", "Невероятно красивая", "Такая красивая, прямо".

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