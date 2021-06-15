Бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева затронула публику за живое

Как известно, в апреле у 42-летней Альбины и ее 55-летнего мужа появилась на свет дочка, которую назвали Агатой. Новоиспеченные родители частенько радуют поклонников, показывая семейную идиллию в соцсети.

Иногда они в шутку жалуются на бессонные ночи, позируя на фоне сохнущих распашонок и ползунков, с черными кругами под глазами.

Для своего нового поста в Инстаграм Джанабаева решила принарядиться. Звезда опубликовала фото, на котором предстала в длинном черном платье в мелкий розовый цветочек, передает Politeka.net. Нежный макияж с укладкой дополнили ее стильный лук.

В подписи Альбина призналась, что для нее счастье.

"Пока вокруг нас много нестабильного, старайтесь найти то, что делает вас просто счастливыми! Я… счастлива быть Мамой🥰 А в чем счастливы вы? P.S. 37 комментарию с ответом отправлю презент", - поделилась певица.

Пользователи кинулись комментировать:

"Я тоже счастлива быть мамой дочурок тройняшек ❤️ Для меня моё счастье - это моя семья🤗"

"Такая чудесная😍"

"Боже! Какая хорошенькая! 😍 даже не скажешь что Мама 3 детей! Так держать, красавица! 😍"

"Красивая мама❤️"

"Какая вы милая на фото👏❤️"

Ранее мы рассказывали, Джанабаева показала, какой была до славы и замужества. У звезды поинтересовались в "сториз", кем она хотела стать в детстве. Альбина отыскала в личном архиве черно-белое фото, на котором предстала еще совсем маленькой девочкой.

"Ох... Хотела быть певицей, актрисой, врачом, ветеринаром... Балериной, а еще принцессой и феей".

Напомним, что 42-летняя экс-ВИА Гра Джанабаева растрогала снимком с Меладзе и новорожденной дочкой: «Первые прогулки».

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Джанабаева после родов решила показать, какой была до славы и брака с Меладзе: "Ох...".

Также Politeka писала, что Джанабаева и Меладзе нашли способ скрыть усталый вид после бессонных ночей: кадры "сладкой парочки".