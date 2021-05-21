Известная российская певица и бывшая солистка ВИА Гры Альбина Джанабаева раскрыла секрет их с Валерием Меладзе спасения от следов усталости

Звезда показала новое совместное фото с мужем на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

12 апреля в семье Меладзе и Джанабаевой появился третий ребенок. При этом, у Валерия также есть три дочери от первого брака.

Новорожденную девочку пара назвала Агатой. С момента ее появления на свет жизнь родителей радикально изменилась. Совсем недавно они жаловались на усталость и бессонные ночи, однако, в новом посте Джанабаева рассказала, что они научились бороться с ее следами.

«Купили хороший тональный крем, чтобы скрыть следы усталости на лице))), кому нужен совет, пишите в личку», - в шутку написала певица.

На новом снимке они с Меладзе позируют в саду. Пара одета в спортивном стиле и выглядит действительно свежее, чем на предыдущем фото.

Поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Крем называется фоторедактор!», «Красивые, счастливые», «Самый лучший крем от усталости это хороший сон ребёнка», «Какие красивые тут у нас родители!!! Милота», «Божечки, какие вы милые! Самые-самые, обожаю», «Великолепно выглядите, сладкая парочка!», «Такие красивые оба», - пишут люди.

Напомним, Меладзе и Джанабаева ошарашили замученным видом и кругами под глазами: «Ночи бессонные, зато…».

Как сообщала Politeka, 42-летняя экс-ВИА Гра Джанабаева растрогала снимком с Меладзе и новорожденной дочкой: «Первые прогулки».

Также Politeka писала, что 41-летняя экс-ВИА Гра Джанабаева умилила фото с новорожденной малышкой: "Это такое счастье".