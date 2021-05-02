Российская певица, экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева, которая в браке с Валерием Меладзе, ошарашила внешним видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка, которая недавно стала мамой, опубликовала видеообращение к своим поклонникам. Как известно, 12 апреля у Меладзе и Джанабаевой родился третий ребенок. У Альбины уже есть два сына от Валерия, а у певца есть три дочки от первого брака. Новорожденную пара назвала Агата.

У себя в микроблоге супруги решили поздравить поклонников с праздниками. Они удивили замученным внешним видом и темными кругами под глазами. Выглядела пара не очень хорошо, но радость от родительства было не скрыть.

«Друзья, с майскими праздниками! Всем отличного отдыха и отличного настроения! Ура!», - проговорили замученные родители.

«Ничего, что ночи бессонные, зато дни весёлые!», - подписала пост Альбина.

В комментариях артистке оставили массу приятных отзывов и слов поддержки.

«Ради такого счастья можно вообще не спать», «Приколисты!!! Обожаю вас!», «Какие вы милахи!)», «Ну наконец то живые фото. А то вечно с фильтрами. Классные, настоящие», «Теперь я понимаю, что не мы одни такие замученные», «Повеселили», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 55-летний Меладзе ошеломил известием о рождении ребенка, первые подробности: «Прямо во время…».

Как сообщала Politeka, 42-летняя экс-ВИА Гра Джанабаева растрогала снимком с Меладзе и новорожденной дочкой: «Первые прогулки».

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