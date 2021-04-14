Екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва народила дитину своєму чоловікові Валерію Меладзе
У 55-річного Валерія Меладзе і 42-річної Альбіни Джанабаєвої народилася дочка. Для співака це шоста дитина.
Про поповнення в родині Меладзе розповів 13 квітня прямо під час зйомок КВК, де був у журі.
Дружина продюсера поки не поспішає розповідати публіці про поповнення в родині. Можливо, вона зробить це трохи пізніше.
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Джанабаєва довго тримала вагітність в секреті. Артистка розкрила всі карти тільки в березні, коли приховувати цікаве положення не було сенсу через пристойно округлий живіт.
Зазначимо, дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва нещодавно розповідала, що рада, що зовсім скоро Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва знову стануть батьками.
"Я вже п'ятикратно тітка. У нас народження кожної дитини-величезне свято. У нас велика сім'я, ми завжди щасливі її розширенню, а тим більше такої геніальної крові, прізвища, роду як Меладзе», — заявила співачка.
Також 39-річна артистка, у якої є дві дочки від попередніх шлюбів, зазначила, що і сама не проти народити дружину спільного спадкоємця.
Зазначимо, Джанабаєва і Меладзе, за даними ЗМІ, оформили шлюб в 2014 році. У листопаді 2018 року вони вперше дали спільне інтерв'ю, в якому розповіли про своє сімейне життя.
У пари є дві дитини Костянтин 2004 року народження і Лука 2014 року народження. У травні 2019 року Джанабаєва повідомила, що вони з чоловіком планують народити третю дитину.
У Меладзе також є три дочки від першого шлюбу.
Нагадаємо, що покращала Джанабаєва зустріла Ранок на підвіконні, а не в ліжку з Меладзе: "Ну все, тепер точно...".
Також Politeka писала, що 41-річну дружину Меладзе Джанабаєву в тісному боді запідозрили у вагітності:"така особлива, погляд інший".