Екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва народила дитину своєму чоловікові Валерію Меладзе

У 55-річного Валерія Меладзе і 42-річної Альбіни Джанабаєвої народилася дочка. Для співака це шоста дитина.

Про поповнення в родині Меладзе розповів 13 квітня прямо під час зйомок КВК, де був у журі.

Дружина продюсера поки не поспішає розповідати публіці про поповнення в родині. Можливо, вона зробить це трохи пізніше.

Джанабаєва довго тримала вагітність в секреті. Артистка розкрила всі карти тільки в березні, коли приховувати цікаве положення не було сенсу через пристойно округлий живіт.

Зазначимо, дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва нещодавно розповідала, що рада, що зовсім скоро Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва знову стануть батьками.

"Я вже п'ятикратно тітка. У нас народження кожної дитини-величезне свято. У нас велика сім'я, ми завжди щасливі її розширенню, а тим більше такої геніальної крові, прізвища, роду як Меладзе», — заявила співачка.

Також 39-річна артистка, у якої є дві дочки від попередніх шлюбів, зазначила, що і сама не проти народити дружину спільного спадкоємця.

Зазначимо, Джанабаєва і Меладзе, за даними ЗМІ, оформили шлюб в 2014 році. У листопаді 2018 року вони вперше дали спільне інтерв'ю, в якому розповіли про своє сімейне життя.

У пари є дві дитини Костянтин 2004 року народження і Лука 2014 року народження. У травні 2019 року Джанабаєва повідомила, що вони з чоловіком планують народити третю дитину.

У Меладзе також є три дочки від першого шлюбу.

Нагадаємо, що покращала Джанабаєва зустріла Ранок на підвіконні, а не в ліжку з Меладзе: "Ну все, тепер точно...".

Також Politeka писала, що 41-річну дружину Меладзе Джанабаєву в тісному боді запідозрили у вагітності:"така особлива, погляд інший".