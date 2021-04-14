Экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева родила ребенка своему супругу Валерию Меладзе

У 55-летнего Валерия Меладзе и 42-летней Альбины Джанабаевой родилась дочь. Для певца это шестой ребенок.

О пополнении в семье Меладзе рассказал 13 апреля прямо во время съемок КВН, где был в жюри.

Супруга продюсера пока не торопится рассказывать публике о прибавлении в семье. Возможно, она сделает это несколько позже.

Джанабаева долго держала беременность в секрете. Артистка раскрыла все карты только в марте, когда скрывать интересное положение не было смысла из-за прилично округлившегося живота.

Отметим, супруга Константина Меладзе Вера Брежнева недавно рассказывала, что рада, что совсем скоро Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вновь станут родителями.

«Я уже пятикратно тетя. У нас рождение каждого ребенка — огромный праздник. У нас большая семья, мы всегда счастливы ее расширению, а тем более такой гениальной крови, фамилии, рода как Меладзе», — заявила певица.

Также 39-летняя артистка, у которой есть две дочери от предыдущих браков, отметила, что и сама не прочь родить супругу общего наследника.

Отметим, Джанабаева и Меладзе, по данным СМИ, оформили брак в 2014 году. В ноябре 2018 года они впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

У пары есть два ребенка Константин 2004 года рождения и Лука 2014 года рождения. В мае 2019 года Джанабаева сообщила, что они с мужем планируют родить третьего ребенка.

У Меладзе также есть три дочери от первого брака.

Напомним, что похорошевшая Джанабаева встретила утро на подоконнике, а не в постели с Меладзе: "Ну все, теперь точно...".

Также Politeka писала, что 41-летнюю жену Меладзе Джанабаеву в тесном боди заподозрили в беременности: "Такая особенная, взгляд другой".