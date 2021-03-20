Российская певица, экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева порадовала поклонников игривым настроением и ярким кадром

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала свежее фото, на котором предстала в джинсах и светлой просторной рубашке. Лук дополняли белоснежные ботинки. Альбина умостилась на полу, прикрыв ногой свой беременный животик. Выглядела певица невероятно свежо и молодо, несмотря на то, что ей уже исполнился 41 год.

«Сегодняшнее солнце в городе лишь усиливает состояние Счастья, которое дарите вы мне своими добрыми словами, красивыми видео! Каждому из вас... мой пламенный привет!», - оставила подпись под фото Альбина.

В комментариях яркой красотке оставили массу приятных слов.

«Мы вас любим и всегда с вами. Спасибо, что делитесь с нами приятными событиями», «Какая Вы красивая.. я вот прям влюбилась в Вас», «Альбина, спасибо за то, что излучаете счастье и любовь! Передаете это через Ваше творчество», «Какая вы хорошенькая», «Ну ты песню спела и всё... Снег и дождь выключила. Солнце включила. Всё идёт по плану», - пишут пользователи сети.

Как известно, Альбина Джанабаева долгое время скрывала свою беременность. Скоро женщина родит третьего ребенка своему мужу Валерию Меладзе.

Напомним, что 41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева показала, насколько красива крупным планом: "Как солнышко в...".

Как сообщала Politeka, 41-летняя экс-ВИА Гра Джанабаева вот-вот родит Меладзе шестого ребенка, первое фото: "Тайна открыта".

Также Politeka писала, что 41-летнюю жену Меладзе Джанабаеву в тесном боди заподозрили в беременности: "Такая особенная, взгляд другой".