41-річна колишня учасниця "ВІА Гри", дружина артиста Валерія Меладзе, співачка Альбіна Джанабаєва постала в стильному образі

Артистка розбурхує шанувальників яскравим образом, повідомляє Politeka.net. Зірка знаходить час на розміщення публікацій в Instagram.

Співачку постійно обсипають компліментами за яскраву зовнішність і стильні образи. Цього разу Альбіна позувала в машині.

Артистка одягла чорну кофту зі світлим принтом, а завершила образ шапочка - з леопардовим.

"Їду в студію і справа в капелюсі 🤞 🏼 ✌ 🏼 ✊ 🏼

Всім велике спасибі за привітання, добрі слова і душевне тепло

❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написала Джанабаєва.

За годину пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Ой, Альбін, а на принті кофти випадково не Керрі і Містер БІГ?) ", "Яка ви красива !!!!!😘😘😘😘😘😘😘😘", "Чекаємо на нову пісню😍","🐆 🔥!!!! Швидше б нова пісня напевно🤞 🏽...", "Ви дуже красива ❤️❤️❤️😍😍😍", "ви прекрасні! ❤️❤️❤️", "Чекаємо сильно нову пісню🤠🎤", "Ммм, якщо в студію - значить робота кипить 🤔 а якщо робота кипить - значить буде нових хіт 🙌 🤪 Ваші фото завжди викликають позитивні емоції, Ви як сонечко в похмуру погоду 🤗😍 Спасибі за це 😉😊", "Удачі у всіх починаннях🌈🌈🌈💖💖💖", "І капелюх красива", "Дуже красива леді", "Продуктивного дня Вам❤️🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Альбіна Джанабаєва опублікувала архівне фото, на якому вона постала на обкладинці журналу "Playboy". Співачка стиснула бюст руками, тим самим прикривши найінтимніше.

Нагадаємо, що розпалена дружина Меладзе Джанабаєва в одному рушнику здалася після баньки.

Портал Politeka писав, що 41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе.

Також на Politeka писали, як Джанабаєва не витримала і показала, якою її бачить Меладзе вранці.