41-летняя бывшая участница "ВИА Гры", жена артиста Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева предстала в стильном образе

Артистка будоражит поклонников ярким образом, сообщает Politeka.net. Звезда находит время на размещение публикаций в Инстаграм.

Певицу постоянно осыпают комплиментами за яркую внешность и стильные образы. В этот раз Альбина позировала в машине.

Артистка надела черную кофту со светлым принтом, а завершила образ шапочка - с леопардовым.

"Еду в студию и дело в шляпе 🤞🏼✌🏼✊🏼

Всем большое спасибо за поздравления, добрые слова и душевное тепло

❤️❤️❤️", - написала Джанабаева.

За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Ой, Альбин, а на принте кофты случайно не Кэрри и Мистер Биг?)", "Какая вы красивая !!!!!😘😘😘😘😘😘😘😘", "Ждём новую песню😍", "🐆🔥!!!! Скорее бы новая песня наверное🤞🏽...", "Вы очень красивая ❤️❤️❤️😍😍😍", "Вы прекрасны! ❤️❤️❤️", "Ждём сильно новую песню🤠🎤", "Ммм, если в студию - значит работа кипит 🤔 а если работа кипит - значит будет новых хит 🙌 🤪 Ваши фото всегда вызывают положительные эмоции, Вы как солнышко в пасмурную погоду 🤗😍 Спасибо за это 😉😊", "Удачи во всех начинаниях🌈🌈🌈💖💖💖", "И шляпа красивая", "Очень красивая леди", "Продуктивного дня Вам❤️🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Альбина Джанабаева опубликовала архивное фото, на котором она предстала на обложке журнала "Playboy". Певица сжала бюст руками, тем самым прикрыв самое интимное.

Напомним, что разгоряченная жена Меладзе Джанабаева в одном полотенце показалась после баньки.

Портал Politeka писал, что 41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе.

Также на Politeka писали, как Джанабаева не выдержала и показала, какой ее видит Меладзе по утрам.