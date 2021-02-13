41-летняя бывшая участница "ВИА Гры", жена артиста Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева неожиданно разделась
Артистка решила удивить поклонников, появившись в одних трусиках, сообщает Politeka.net. Звезда выглядит очень эффектно, что нельзя отрицать.
Соответствующее фото Альбина опубликовала в своем Инстаграм. В кадре звезда позировала без лифчика на обложке журнала "Playboy".
Певица сжала бюст руками, тем самым прикрыв самое интимное. Кроме черных трусиков на звезде также были сияющие украшения.
Альбина Распустила волосы и смотрела в камеру, приоткрыв губы. Она погладила себя по лицу.
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Данный снимок был сделан более 10 лет назад. О чем артистка сообщила в посте.
"Привет из далекого и горячего лета 2007 😉", - написала она.
За 12 часов пост собрал более 9000 лайков и много комментариев:
"🔥🔥🔥Альба-Лав", "Богиня 🔥😍 Я с нетерпением жду вашей новой музыки ❤️", "как будто и не было этих 14 лет...🤫", "Уже приготовил кристаллы 🪄✨👨🏼🎨 на следующую Съемку 🤪", "Лучше вы запоминайтесь песнями Альбина, а не голыми фотками", "Вы всегда самая красивая! И честно Вам скажу, что в Виагре Вы были самая красивая!!! Люблю Вас! Невероятная Альбина!)", "Я покупал, мне было 17🙈", "Алибина, здесь вы выглядите на 12 балов, а сейчас на 13", "Обычно, замужние женщины, скрывают старые откровенные фотосессии. Видимо, вы стали остывать в семейном ложе... Как говорят, «Вспомнила бабка, как девкою была»".
Напомним, сыновья Джанабаевой и Меладзе поразили недетским поведением.