Известная певица Альбина Джанабаева, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя после бани
На фото Альбина позировала в двух полотенцах, одним из которых прикрыла мокрое тело, а второе намотала на голову. Девушка улыбалась, снимая себя на телефон. Джанабаева показалась в этот раз в спальне, на фоне можно увидеть кровать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"А не сходить ли нам всем сегодня в баньку???
Вы как, любите, часто балуете себя?
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
"Полякова, и как тебе такая плакальщица страны?": Кароль швырнула стул в оператора на съемках
Как изменились Каменских с Потапом, Сумская и Борисюк, Мирзоян и Матвиенко, и другие звездные пары: тогда и сейчас
"Он всегда звонил матери": душераздирающие детали трагедии с 15-летним школьником в Харькове
Дан Балан нашел свое место рядом с Тиной Кароль, мечты начинают сбываться: "Свадебный портрет"
Для меня это реальная перезагрузка и кайф!!!", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы очень красивая", "Альбина, а пошлите меня тоже в баню", "С легким паром", "Обожаем баню. Вы - прекрасны", "Люблю баню. Как заново родиться", "Баня- это кайф и отдых от всего. Вы прекрасны", "Обожаю баню, нет ничего лучше чем бани", "Самая красивая, обаятельная, женственная женщина!", "И правильно , Альбина!!!В неделю 1 раз обязательное посещение бани!!! Это здоровье)))!", "Душа нараспашку)Сбрось полотенца))"
Напомним, 41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе
А еще Politeka писала, что Джанабаева не выдержала и показала, какой ее видит Меладзе по утрам
Также Politeka сообщала, что Меладзе посоветовали сбежать от разлучницы Джанабаевой, экс-жена в восторге