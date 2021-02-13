Известная певица Альбина Джанабаева, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя после бани

На фото Альбина позировала в двух полотенцах, одним из которых прикрыла мокрое тело, а второе намотала на голову. Девушка улыбалась, снимая себя на телефон. Джанабаева показалась в этот раз в спальне, на фоне можно увидеть кровать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А не сходить ли нам всем сегодня в баньку???

Вы как, любите, часто балуете себя?

Для меня это реальная перезагрузка и кайф!!!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы очень красивая", "Альбина, а пошлите меня тоже в баню", "С легким паром", "Обожаем баню. Вы - прекрасны", "Люблю баню. Как заново родиться", "Баня- это кайф и отдых от всего. Вы прекрасны", "Обожаю баню, нет ничего лучше чем бани", "Самая красивая, обаятельная, женственная женщина!", "И правильно , Альбина!!!В неделю 1 раз обязательное посещение бани!!! Это здоровье)))!", "Душа нараспашку)Сбрось полотенца))"

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